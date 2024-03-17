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09:53, 17 марта 2024Интернет и СМИ

Сообщения о массовых акциях на Дальнем Востоке в ходе выборов не подтвердились

Видео массовых акций на Дальнем Востоке в ходе выборов оказались фейком
СюжетВыборы президента России 2024
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в своем Telegram-канале в воскресенье, 17 марта, заявил, что на острове Сахалин и во Владивостоке жители якобы массово поддержали оппозиционную акцию на избирательных участках. Данная информация впоследствии не нашла подтверждения, а распространившиеся видео оказались фейком.

В качестве подтверждения автор сообщений привел две короткие видеозаписи. На них запечатлены массовые очереди — на одной видно, что люди пытаются попасть в здание центрального телеграфа. Другие детали роликов неразборчивы. Установить точное время и место съемки, исходя исключительно из продемонстрированной на кадрах обстановки, не представляется возможным.

В действительности приведенные Невзоровым видео не имеют никакого отношения к текущей избирательной кампании. Так, первый материал был снят в Москве еще 12 лет назад. Дело в том, что на Сахалине нет подобного здания центрального телеграфа — оно находится в самом центре столицы, на Тверской улице. И в ходе избирательной кампании десятилетней давности там, как сообщали в СМИ, находился участок № 152 — люди на распространившемся видео действительно пришли на выборы президента России, но в 2012 году.

Второй ролик был снят не в России, а в белорусском Витебске. В полной версии видео, опубликованного на YouTube местным жителем шесть лет назад, видно, что оно было сделано у здания городского центра культуры на улице Маяковского. Там в ходе выборов президента России в 2018 году, согласно официальным данным, находился избирательный участок №8045.

Утверждения, что жители Дальнего Востока якобы массово поддержали протестную акцию в ходе президентских выборов, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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