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21:08, 17 марта 2024Мир

В Белом доме рассказали от отступлении Украины на вторую и третью линии обороны

Белый дом: Украина отступает на вторую и третью линии обороны

Фото: Stringer / Reuters

Украина из-за истощения боеприпасов отступает на вторую и третью линии обороны, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ABC.

Как сказал Кирби, Киев должен получить помощь немедленно. По его словам, в Белом доме обеспокоены тем, что США не могут своевременно пополнять запасы украинской армии.

В середине февраля украинская армия оставила Авдеевку, после чего начала постепенно откатываться на запад.

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