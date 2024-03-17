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23:15, 17 марта 2024Бывший СССР

В Херсонской области обвинили ВСУ в ударе из HIMARS по избирательному участку

Херсонский губернатор: ВСУ дважды ударили из HIMARS по избирательному участку

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украина дважды ударила из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по избирательному участку в Брилевке Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

По его словам, один из ударов пришелся по детской площадке. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Сальдо предположил, что Киев обстрелами пытался сорвать выборы президента России.

После обработки 100 процентов протоколов в Херсонской области Владимир Путин набрал 88,12 процента голосов. Николай Харитонов от КПРФ занял вторую строчку с 4,88 процента. На третьем месте Леонид Слуцкий от ЛДПР (4,6 процента), у кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова — 2,03 процента голосов

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