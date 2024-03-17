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21:43, 17 марта 2024Россия

В первом российском регионе закончился подсчет голосов на выборах президента

ЦИК: Путин набирает 91,49 % голосов после обработки всех протоколов на Чукотке
ЦиклВыборы президента России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На Чукотке завершилась обработка всех протоколов на выборах президента России. Об этом сообщили в ЦИК, передает ТАСС.

Действующий глава государства Владимир Путин набирает 91,49 процента голосов. Следом идет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, который получил 3,03 процента. На третьем месте расположился кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков (2,92 процента), на четвертом — Николай Харитонов от КПРФ (2,30 процента).

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