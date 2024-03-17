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21:00, 17 марта 2024Россия

В России завершилось голосование на выборах президента

Трехдневное голосование на выборах президента России завершилось по всей стране
СюжетВыборы президента России 2024ЦиклВыборы президента России

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Трехдневное голосование на выборах президента России завершилось по всей стране. Последние избирательные участки, работавшие до 21:00 по московскому времени (20:00 по местному), закрылись в Калининграде и области. Выборы проходили с 15 по 17 марта.

У жителей ряда регионов России также была возможность принять участие в голосовании дистанционно — через порталы электронного голосования. Председатель ЦИК России Элла Памфилова объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня понедельника, 18 марта. Ожидается, что к этому времени будут обработаны не менее 90 процентов голосов.

Известно, что явка на выборах главы государства превысила показатели предыдущих президентских выборов, состоявшихся в 2018 году.

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Новый глава государства, избранный по итогам трехдневного голосования, будет управлять страной следующие шесть лет — вплоть до 2030 года. Такой срок полномочий главы государства действует в России с 2012-го: до этого, с 1996 года, президента выбирали на четыре года. Инаугурация нового главы государства состоится 7 мая 2024 года.

Президентские выборы 2024 года стали восьмыми по счету в истории России. В 1991-м и 1996-м на них побеждал Борис Ельцин. В 2000 году впервые на высший пост был избран Владимир Путин, который в 2004-м переизбрался. Спустя еще четыре года россияне выбрали президентом Дмитрия Медведева. Наконец, в 2012-м и 2018-м на выборах главы государства снова побеждал Путин.

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