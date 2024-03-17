В России завершилось голосование на выборах президента

Трехдневное голосование на выборах президента России завершилось по всей стране

Трехдневное голосование на выборах президента России завершилось по всей стране. Последние избирательные участки, работавшие до 21:00 по московскому времени (20:00 по местному), закрылись в Калининграде и области. Выборы проходили с 15 по 17 марта.

У жителей ряда регионов России также была возможность принять участие в голосовании дистанционно — через порталы электронного голосования. Председатель ЦИК России Элла Памфилова объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня понедельника, 18 марта. Ожидается, что к этому времени будут обработаны не менее 90 процентов голосов.

Известно, что явка на выборах главы государства превысила показатели предыдущих президентских выборов, состоявшихся в 2018 году.

Новый глава государства, избранный по итогам трехдневного голосования, будет управлять страной следующие шесть лет — вплоть до 2030 года. Такой срок полномочий главы государства действует в России с 2012-го: до этого, с 1996 года, президента выбирали на четыре года. Инаугурация нового главы государства состоится 7 мая 2024 года.

Президентские выборы 2024 года стали восьмыми по счету в истории России. В 1991-м и 1996-м на них побеждал Борис Ельцин. В 2000 году впервые на высший пост был избран Владимир Путин, который в 2004-м переизбрался. Спустя еще четыре года россияне выбрали президентом Дмитрия Медведева. Наконец, в 2012-м и 2018-м на выборах главы государства снова побеждал Путин.