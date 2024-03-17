В ЦИК привели данные по явке на выборах президента России

ЦИК: в России явка избирателей на выборах президента достигла 60% на 9:28 утра

В России явка избирателей на выборах президента достигла 60 процентов на 9:28 утра по московскому времени. Такие данные привели в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), они были опубликованы на сайте в воскресенье, 17 марта.

В ходе кампании в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 утра составляла 16,55 процента, к полудню — 34,72 процента, к 17 часам — 51,9 процента, пишет РИА Новости.