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09:37, 17 марта 2024Россия

В ЦИК привели данные по явке на выборах президента России

ЦИК: в России явка избирателей на выборах президента достигла 60% на 9:28 утра

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В России явка избирателей на выборах президента достигла 60 процентов на 9:28 утра по московскому времени. Такие данные привели в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), они были опубликованы на сайте в воскресенье, 17 марта.

В ходе кампании в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 утра составляла 16,55 процента, к полудню — 34,72 процента, к 17 часам — 51,9 процента, пишет РИА Новости.

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      Анна Щербакова
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