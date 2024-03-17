В ЦИК сообщили об обработке половины протоколов на выборах президента

ЦИК: Путин набирает 87,34 % голосов после обработки половины протоколов

Владимир Путин набирает 87,34 процента голосов после обработки половины протоколов. Об этом сообщили в ЦИК, передает ТАСС.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов получает 4,11 процента, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 4,01процента, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,11 процента. Явка составила 74,22 процента.

Явка избирателей, зарегистрированных в Дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), составила 94 процента. Оно проводилось в 28 регионах. Без учета из Калининграда Владимир Путин набрал 87,4 процента голосов.