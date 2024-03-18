Американский сенатор Грэм прибыл в Киев

Посольство США: сенатор-республиканец Грэм прибыл с визитом в Киев

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает посольство США в Киеве на странице в соцсети X.

«Сегодня мы приветствуем сенатора Линдси Грэма в Киеве. Непреклонная поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины», — говорится в заявлении американской дипмиссии.

Ранее сенатор заявил, что США следует передавать военную помощь Украине в кредит, а не безвозмездно. Он напомнил, что страны Европы из 50 миллиардов долларов, переданных Украине, 33 сделали займом. Он призвал американские власти поступить таким же образом.