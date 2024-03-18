Начато расследование из-за пропажи изъятых российской полицией 70 компьютеров

СК возбудил дело из-за пропажи криптооборудования, изъятого МВД в Подмосковье

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту пропажи майнингового оборудования, изъятого сотрудниками отдела УМВД по Наро-Фоминскому городскому округу у криптовалютчиков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Расследование ведется по статье о халатности в отношении должностных лиц УМВД, но пока в деле нет конкретных фигурантов. Поводом послужило исчезновение 70 компьютеров, изъятых в 2022 году в связи с хищением электроэнергии в СНТ «Восход-1». В бытовках находилась майнинговая ферма.

Изъятое оборудование было помещено не на склад хранения вещественных доказательств, а в ангар местного предпринимателя, который был вскрыт, а содержимое похищено.

В декабре 2023 года сообщалось, что в Республике Ингушетия служба безопасности МВД проводит проверку в связи с выявившейся недостачей опечатанного полицией пива. Партия напитка была изъята полицейскими на трассе «Сунжа — Серноводск» из магазина, в котором продавали алкоголь без лицензии. После этого дознаватель опечатал и изъял свыше семи тысяч литров пива.