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09:29, 12 декабря 2023Силовые структуры

Опечатанное полицейскими изъятое пиво пропало в российской регионе

В Ингушетии обнаружили недостачу опечатанного и изъятого полицией пива

Фото: Unsplash

В Республике Ингушетия служба безопасности МВД проводит проверку в связи с выявившейся недостачей опечатанного полицией пива. Об этом в Telegram пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, все началось с обнаружения полицейскими магазина на трассе «Сунжа — Серноводск» магазина, в котором продавали алкоголь без лицензии. После этого дознаватель опечатал и изъял свыше семи тысяч литров пива.

Как оказалось, он опечатал не все двери в павильоне, что не исключило свободный доступ посторонних. Когда на следующий день один из руководителей отдела привез изъятое пиво в отдел, была выявлена недостача.

В 2022 году лидер хакерской группировки Lurk Константин Козловский, приговоренный к 14 годам лишения свободы за хищение более миллиарда рублей путем взлома сайтов банков и корпораций, обвинил следователей МВД в пропаже люксовых часов стоимостью 100 тысяч долларов.

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      Владимир Седов
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