Осужденный лидер хакеров Lurk обвинил следствие в пропаже люксовых часов

«Ъ»: осужденный лидер хакеров Lurk обвинил следователей в пропаже часов за $100 тыс.

Лидер хакерской группировки Lurk Константин Козловский, приговоренный к 14 годам лишения свободы за хищение более миллиарда рублей путем взлома сайтов банков и корпораций, обвинил следователей МВД в пропаже люксовых часов стоимостью 100 тысяч долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Швейцарские часы Jaquet Droz Sculpted and Engraved Ornamentation Limited Edition 8 были изъяты у Козловского во время обыска в мае 2016 года. Их приобщили к материалам дела в качестве вещественного доказательства, а затем следователь отправил их на товароведческую экспертизу, после чего защита уже не смогла ознакомиться с вещдоками.

Козловский направил в Следственный комитет России (СКР) заявление с просьбой проверить следователей МВД на превышение должностных полномочий и растрату. Он полагает, что часы не были отправлены на экспертизу и не сданы в камеру хранения вещдоков, а присвоены неустановленным сотрудником следственных органов. Также пропали изъятые у Козловского золотые часы марки «Ника» стоимостью 50 тысяч рублей.

Помимо срока ему и еще 20 осужденным хакерам суд назначил выплату ущерба в размере 1,2 миллиарда рублей. В связи с чем Козловский рассчитывал покрыть частично эту сумму за счет часов.

14 февраля в Кировском суде Екатеринбурга был оглашен приговор Козловскому и его сообщникам. Они получили от 14 до пяти лет лишения свободы. Суд установил, что они создали вирус Lurk, с помощью которого были взломаны сети банков и крупных корпораций и похищены более миллиарда рублей.