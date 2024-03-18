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12:56, 18 марта 2024Россия

Харитонов поздравил Путина с победой на президентских выборах

Кандидат в президенты от КПРФ Харитонов поздравил Путина с победой на выборах

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Кандидат в президенты России от КПРФ, депутат Государственной Думы Николай Харитонов поздравил своего соперника, действующего главу государства Владимира Путина с победой на прошедших выборах. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает РИА Новости.

«Владимир Владимирович, я поздравляю вас, прекрасно понимаю, какую ответственность избиратели сегодня наложили на вас», — сказал он.

По мнению политика, КПРФ показала на выборах президента страны достойный результат. Харитонов добавил, что поддержка его, как кандидата, осталась, так как ниже второго места коммунисты не опустились.

Президентские выборы проходили в России в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72 процента протоколов УИК действующий глава государства набрал 87,3 процента голосов, Харитонов — 4,3 процента, Даванков — 3,83 процента, Слуцкий — 3,21 процента.

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      Игорь Дмитров
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