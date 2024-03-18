Известная писательница переехала в самую красивую деревню России

Известная писательница Татьяна Устинова переехала в село Вятское под Ярославлем

Автор детективных романов, сценаристка и переводчица Татьяна Устинова переехала жить в село Вятское под Ярославлем, которое официально признано самой красивой деревней России. Об этом сообщает «Российская газета». В разговоре с изданием она также рассказала о переменах в ее жизни.

Устинова вспомнила, что впервые приехала в село в 2012-м. «Когда мы приехали в Вятское, нам все очень понравилось. Хотя тогда был отреставрирован только самый центр села», — сказала она и добавила, что помнит еще высокие заросли травы возле храма. При этом с того момента место стало для нее «настоящей землей обетованной».

«Нам есть где жить и в Москве, и в Подмосковье, но в последнее время сердце словно было не на месте», — заявила писательница. Устинова отметила, что осенью 2023 года они с супругом нашли в Вятском небольшой дом.

«Мы поняли, что надо немедленно ехать, смотреть и оставаться. Но все время что-то мешало. (…) В общем, приехали только сейчас. И наконец (…) поняли, что он действительно наш. Мало того, что он сам по себе очень красивый, он еще совершенно потрясающе расположен. И там хочется жить», — поделилась впечатлениями Устинова.

В заключение она порадовалась, что теперь сможет вместе с семьей жить в селе. «Не гостевать, а именно жить, участвовать в жизни села, в его праздниках», — указала писательница.

Вятское считается одним из самых живописных мест Ярославской области. Село вошло в Ассоциацию самых красивых деревень России, там даже установлен отдельный указательный знак. В последние годы его реконструируют и превращают в центр притяжения. Здесь расположено множество гостиниц и ресторанов, а также хорошо сохранившиеся дома обычных крестьян.