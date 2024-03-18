Крымский мост закрыли для автотранспорта

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Крымский мост временно перекрыли для автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

О приостановке движения по переправе стало известно в понедельник, 18 марта, в 20:34 по московскому времени. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Транспортный переход также перекрывали и утром в воскресенье, 17 марта, передавало агентство РИА Новости.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин анонсировал появление в стране альтернативы Крымскому мосту. Ею станет восстановленная железная дорога от Ростова-на Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.