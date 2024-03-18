Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:50, 18 марта 2024Среда обитания

Крымский мост закрыли для автотранспорта

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Крымский мост временно перекрыли для автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

О приостановке движения по переправе стало известно в понедельник, 18 марта, в 20:34 по московскому времени. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Транспортный переход также перекрывали и утром в воскресенье, 17 марта, передавало агентство РИА Новости.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин анонсировал появление в стране альтернативы Крымскому мосту. Ею станет восстановленная железная дорога от Ростова-на Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Путин анонсировал появление альтернативы Крымскому мосту

      Хирурги провели конкурс по обрезанию в прямом эфире

      Созданная ИИ еда оказалась привлекательнее настоящей

      Крымский мост закрыли для автотранспорта

      На Украине пожаловались на неуловимые российские дроны

      Путин спел гимн России на концерте в честь воссоединения с Крымом

      Число находящихся под завалами горняков в Амурской области выросло

      США установили рекорд по поставкам нефти

      МИД России отреагировал на предложение США начать диалог по безопасности

      Во Владивостоке спасли недоношенного ребенка весом 1300 граммов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше