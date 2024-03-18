Названо число участников премии премии «Россия — мои горизонты»

Три тысячи проектов приняли участие в премии «Россия — мои горизонты»

На премию «Россия — мои горизонты» претендует 3032 конкурсанта. Заявочная кампания Первой национальной премии в области профориентации «Россия — мои горизонты» длилась 2,5 месяца и завершилась в конце февраля. Участники представили лучшие инициативы, проекты и достижения в области профориентации, которые помогают российским школьникам выбрать будущую профессию.

Премия проводится Фондом Гуманитарных Проектов, федеральным оператором программы «Билет в будущее» в России. За прошедшие пять лет проект «Билет в будущее» охватил четыре миллиона школьников и более 60 тысяч педагогов, а также почти пять тысяч партнеров и экспертов, региональных операторов.

«Первая профориентационная премия охватила широкий пул экспертов, педагогов, крупных российских работодателей, а это тысячи профессионалов по стране, которые подали свои бесценные разработки. Лидерами российской профориентации по количеству поданных заявок стали Центральный и Южный федеральные округа, также я бы выделил Ростовскую область, доля участников от которой составляет 1/5 часть от общего числа заявок. Уверен, премия станет ежегодной и долгожданной торжественной площадкой для оценки заслуг и дальнейшей мотивации участников — уважаемых педагогов», — отметил руководитель проекта «Билет в будущее» Есин Иван.

Среди участников-соискателей на премию в шести номинациях «Профориентация года», «Вклад в развитие Единой модели профориентации», «Профориентация: новые возможности», «Инновации в профориентации», «Профессиональная среда», «Спецноминация: династии» больше всего школьных коллективов или личных заявок от педагогов. Также заявки отправляли коммерческие предприятия, системы СПО, вузы, организации дополнительного образования и госучреждения.

В пятерку лидеров по количеству участников по федеральным округам вошли: Южный, Центральный, Приволжский, Сибирский и Уральский. Лидеры по регионам: Ростовская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Свердловская область, Московская и Самарская области.

Ближайший месяц экспертная комиссия рассмотрит проекты участников и определит номинантов. Церемония пройдет весной 2024 года.