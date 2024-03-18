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18:50, 18 марта 2024Путешествия

Пассажира спасли от попытки покончить с собой в туалете самолета

Пассажира EVA Air спасли от попытки покончить с собой на рейсе в Лондон

Фото: Pichi Chuang / Reuters

Пассажира самолета авиакомпании EVA Air спасли от попытки покончить с собой во время полета. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Бангкока в Лондон 15 марта. Пассажира нашли в туалете, попутчики и члены экипажа оказали ему первую помощь. После приземления пострадавшего передали бригаде врачей. Причины произошедшего неизвестны.

Ранее в Таиланде спасли россиянина от попытки покончить с собой. Мужчина забрался на крышу восьмиэтажного дома из-за ссоры с женой, которая обвинила его в краже.

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      Зарина Дзагоева
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