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04:28, 18 марта 2024Ценности

Плюс-сайз-модель снялась в бикини и показала складки на теле

Фото: @ariellanyssa

Австралийская плюс-сайз-модель Ариэлла Нисса снялась в купальнике и показала особенности своей внешности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя инфлюэнсерша, поддерживающая идеи бодипозитива, предстала на размещенных кадрах в разноцветном бикини. Так, комплект включал в себя топ с треугольными чашками и V-образные стринги. При этом девушка продемонстрировала складки на животе и тату на руках.

В подписи автор поста указала, что ранее стеснялась своего тела и старалась скрывать его под одеждой даже на пляже, однако впоследствии изменила отношение к себе. «Я поняла, что не могу прожить жизнь прячась. (...) Наслаждаюсь тем, кто я есть», — отметила блогерша, призвав подписчиц последовать ее примеру.

В феврале живущая в Великобритании модель из австралийского города Стокпорт Софи Хьюз показала складки на животе и шрам на теле на фото в нижнем белье.

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      Алина Гостева
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