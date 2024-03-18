Полковник рассказал о ценности для России слитых документов Пентагона

Полковник Литовкин: слитые детали битвы за Артемовск ценны для России

Слитые документы Пентагона о деталях битвы за Артемовск представляют большую ценность для России, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что на основании этих данных можно лучше понять логику ведения боевых действий НАТО.

«Мы изучаем логику тех, кто принимал решения по обороне. И то же будет при защите Артемовска, Славянска, Краматорска и так далее. Этой логикой руководствуются офицеры НАТО при работе с украинской армией в наступлении и обороне, используются именно эти тактические приемы», — сказал военный.

По словам Литовкина, благодаря слитой информации можно взглянуть на произошедшее со стороны противника и понять, почему именно произошел провал его операции.

«Мы изучаем, что привело к этим провалам, что мы делали правильно, а что — нет. Это знание тоже переносится на другие операции», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что среди утекших данных Пентагона, слитых военнослужащим ВВС Национальной гвардии США Джеком Тейшейрой, обнаружили детали боев за Артемовск. В частности, там описаны планы воздушной обороны, содержатся сведения о ситуации с боеприпасами.