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00:25, 18 марта 2024Россия

Путин рассказал об отношениях с Китаем

Путин: отношения между Россией и Китаем очень устойчивы и дополняют друг друга

Фото: Suo Takekuma / Reuters

Отношения между Россией и Китаем очень устойчивы и дополняют друг друга, поскольку есть множество совпадающих точек. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в своем предвыборном штабе, передает ТАСС.

Он указал, что диалог Москвы и Пекина является стабилизирующим фактором, а хорошие личные отношения между ним и Си Цзиньпином лишь помогают их развивать. Путин выразил уверенность, что в ближайшие годы Россия будет только наращивать отношения с Китаем.

Также Путин отметил, что попытки недругов Китая устроить провокации вокруг Тайваня обречены на полный провал. От уточнил, что остров является территорией КНР.

Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия часто слышит «страшилки» про Китай, однако видит его неагрессивность

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      Марина Совина
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