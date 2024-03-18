Путин рассказал об отношениях с Китаем

Путин: отношения между Россией и Китаем очень устойчивы и дополняют друг друга

Отношения между Россией и Китаем очень устойчивы и дополняют друг друга, поскольку есть множество совпадающих точек. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в своем предвыборном штабе, передает ТАСС.

Он указал, что диалог Москвы и Пекина является стабилизирующим фактором, а хорошие личные отношения между ним и Си Цзиньпином лишь помогают их развивать. Путин выразил уверенность, что в ближайшие годы Россия будет только наращивать отношения с Китаем.

Также Путин отметил, что попытки недругов Китая устроить провокации вокруг Тайваня обречены на полный провал. От уточнил, что остров является территорией КНР.

Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия часто слышит «страшилки» про Китай, однако видит его неагрессивность