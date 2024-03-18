Напавшим на «пауков из "Редан"» российским подросткам вынесли приговор

В Петербурге суд дал условные сроки двоим подросткам за избиение членов «Редан»

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор двоим несовершеннолетним, а также их старшему товарищу Рустаму Кожевникову за нападение и избиение членов группы «Редан» летом 2023 года у торгового центра «Галерея». Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Все трое признаны виновными в хулиганстве, а подростки — еще и в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Они отделались условным наказанием сроком от трех лет и одного месяца до одного года лишения свободы.

Из материалов дела следует, что несовершеннолетний вечером 1 июня 2023 года перед главным входом в торговый центр увидел четверых «редановцев», которых он определил по их внешнему виду. Молодой человек предложил приятелям «влететь в пауков» и записал видео, на котором с нецензурной бранью говорит: «Собрались "редановцы", мы ща будем тулиться». После чего они втроем нанесли побои «паукам» и распылили в них их же перцовый баллончик.

О якобы существовании организации «Редан» российские средства массовой информации заговорили на фоне массовых драк подростков в торговых центрах. Крупный конфликт был зарегистрирован в столичном «Авиапарке» 19 февраля 2023 года. После инцидентов прошли задержания в других городах страны.