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19:56, 18 марта 2024Россия

Роспотребнадзор прокомментировал распространение токсического шока в Японии

Роспотребнадзор заявил об отслеживании ситуации с токсическим шоком в Японии

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

На данный момент нет оснований, которые указывают на повышенный риск инфицирования россиян синдромом токсического шока (СТШ), распространяющимся в Японии. Об этом «Ленте.ру» заявили в Роспотребнадзоре.

Специалисты следят за эпидемиологической ситуацией, связанной с СТШ, которая является одной из форм стрептококковой инфекции. Подчеркивается, что доля летального исхода при данном заболевании составляет 30 процентов. В группе риска находятся люди до 50 лет.

«Синдром токсического шока — это состояние, вызываемое бактериальными токсинами. Клиническая картина характеризуется следующими симптомами: лихорадка, сыпь, шелушение кожи, снижение артериального давления. Также могут наблюдаться симптомы, связанные с основной инфекцией, такой как мастит, остеомиелит, некротизирующий фасциит, пневмония и в ряде случаев — полиорганная недостаточность», — пояснили в Роспотребнадзоре.

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Эпидемиологическая ситуация в России находится на постоянном контроле и мониторинге Роспотребнадзора. Это позволяет обеспечивать стабильную готовность к появлению и распространению различных инфекций и заболеваний.

Ранее Роспотребнадзор заявил о высоком уровне готовности России к новым вирусам. В ведомстве подчеркнули, что на территории государства функционирует система противодействия инфекциям «Санитарный щит».

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      Никита Абрамов
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