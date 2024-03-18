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07:31, 18 марта 2024Путешествия

Россиянка описала горнолыжный курорт Домбай словами «хаос и бардак»

Фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Globallookpress.com

Российская путешественница побывала на горнолыжном курорте Домбай и рассказала, почему ей не захотелось туда возвращаться. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Самое основное, что меня просто дико и безумно расстроило, — это хаос и бардак вокруг, — такими словами описала она свои впечатления. — Бесконечные рынки, нагромождение разномастных кафешек из подручных материалов, выцветшее баннеры, куски каких-то конструкций».

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Россиянка пожаловалась, что в феврале гулять по поселку было некомфортно из-за неубранного снега. Также ее возмутили платные парковки, для которых «используется любой свободный клочок пространства».

По словам блогерши, лыжники отмечают многочасовые очереди на подъемники и плохой сервис. В то же время без лыж в Домбае зимой делать нечего, заключила она.

Эта же тревел-блогерша рассказывала, что в Домбае «космические цены» на аренду оборудования и ски-пассы. В целом поездка с одной ночевкой обошлась ей в 34 тысячи рублей за четверых.

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      Мария Борисова
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