Российский военный уклонялся от службы в зоне СВО и попал в колонию

На Сахалине суд приговорил военного к 7 годам за уклонение от службы в зоне СВО

Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил мужчину к семи годам колонии за уклонение от службы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Военного признали виновным по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. При этом в мае 2023 года он уже был осужден условно не по военному преступлению. По нынешнему делу сначала его приговорили к шести годам колонии, но по статье 70 («Отмена условного осуждения или продление испытательного срока») УК РФ срок увеличили до семи лет.

По версии следствия, осужденный без уважительных причин 24 августа 2023 года не явился к месту прохождения службы в районе проведения СВО. Он остался в Южно-Сахалинске, а 29 декабря в ходе розыска был задержан военной полицией.

Ранее в Красноярском крае суд приговорил к шести годам лишения свободы младшего сержанта за уклонение от службы.