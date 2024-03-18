Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:20, 18 марта 2024Силовые структуры

Российский военный уклонялся от службы в зоне СВО и попал в колонию

На Сахалине суд приговорил военного к 7 годам за уклонение от службы в зоне СВО

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил мужчину к семи годам колонии за уклонение от службы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Военного признали виновным по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. При этом в мае 2023 года он уже был осужден условно не по военному преступлению. По нынешнему делу сначала его приговорили к шести годам колонии, но по статье 70 («Отмена условного осуждения или продление испытательного срока») УК РФ срок увеличили до семи лет.

По версии следствия, осужденный без уважительных причин 24 августа 2023 года не явился к месту прохождения службы в районе проведения СВО. Он остался в Южно-Сахалинске, а 29 декабря в ходе розыска был задержан военной полицией.

Ранее в Красноярском крае суд приговорил к шести годам лишения свободы младшего сержанта за уклонение от службы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова поиздевалась над главой минобороны Британии за слова об украденных выборах. Что посоветовала дипломат Шаппсу?

      Российский военный решил защитить мать и устроил стрельбу в подъезде

      Российский военный уклонялся от службы в зоне СВО и попал в колонию

      В России захотели снизить зависимость импорта бананов от Эквадора

      Названы результаты подсчета 99,43 процента голосов на выборах президента России

      Анонсирована беседа Путина с Шойгу и Герасимовым

      Сексолог оценила пользу мастурбации для здоровья

      Российские истребители Су-34 поразили командный пункт ВСУ авиабомбами

      Названы результаты подсчета 99 процентов голосов на выборах президента России

      Нетаньяху обвинил Запад в потере памяти и совести

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше