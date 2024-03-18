Стало известно о сбое в Минтруде при назначении досрочных пенсий

«Ъ»: сбой в информсистеме Минтруда может внести путаницу в назначение пенсий

Сбой в информационной системе Минтруда может внести путаницу в назначение досрочных пенсий. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Издание выяснило, что из базы частично пропали или отображаются неверно данные спецоценки рабочих мест, которая определяет вредность и опасность условий труда. Этот параметр необходим для расчета Социальным фондом досрочных пенсий.

Работающие во вредных и опасных условиях труда могут рассчитывать на ускоренный выход на пенсию — мужчины в 50 лет, а женщины — в 45. Всего в России на вредных производствах трудятся около восьми миллионов человек, это, например, шахтеры, металлурги и сотрудники химпроизводств.

Несмотря на имеющиеся у Соцфонда собственные базы данных, информсистема Минтруда является приоритетной. Это подтвердили в Федерации независимых профсоюзов России.

В январе заслуженный юрист России Иван Соловьев призвал обращаться за назначением пенсии заранее, чтобы Соцфонд успел отыскать все необходимые данные. Эксперт напомнил, что можно обратиться в территориальный орган Соцфонда, если до даты назначения выплаты осталось два года и менее. В большинстве случаев эксперты находят необходимую информацию и проверяют ее достоверность при обращении за месяц.