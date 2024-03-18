ЦАХАЛ начал новую операцию по зачистке территории близ больницы в Секторе Газа

ЦАХАЛ: израильские военные начали операцию близ больницы Аш-Шифа в Секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала очередную общевойсковую операцию по зачистке территории близ больницы «Аш-Шифа», расположенной в Секторе Газа, из-за получения разведданных о присутствии высокопоставленных членов палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

«ЦАХАЛ и Служба информационной безопасности военной разведки Израиля проводят операции по пресечению террористической деятельности в больнице "Аш-Шифа". Во время операции террористы открыли огонь по военнослужащим изнутри больницы. Войска ответили огнем с места происшествия, и были зафиксированы попадания. Наши войска продолжают действовать в районе больницы», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план проведения военной операции в городе Рафах в секторе Газа. Также он заявлял, что страна не собирается отступать и планирует провести наземную операцию в Рафахе. Он добавил, что в период Рамадана прекращения огня не будет, так как в плену ХАМАС находятся израильские заложники.