Украина запросила срочную помощь у Евросоюза и США

Боррель: глава МИД Кулеба запросил срочную помощь у Евросоюза и США для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил срочную помощь у Европейского союза (ЕС) и США для Киева. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Трансляция его выступления велась на сайте организации.

По его словам, после разговора с министром стало ясно, что ЕС и США должны ускорить принятие решения.

Боррель добавил, что выделенные Евросоюзом пять миллиардов евро Украине могут быть использованы для оплаты поставок снарядов в рамках инициативы Чехии и других стран объединения о закупках боеприпасов за пределами ЕС. Он отметил, что эти средства предназначены для поддержки ВСУ, а не военной промышленности Европы.