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11:28, 18 марта 2024Интернет и СМИ

Ведущая «Фабрики звезд» высказалась о новой версии проекта на ТНТ

Чурикова о «Новой Фабрике звезд»: осталась концепция исполнения со звездой

Кадр: Яна Чурикова / YouTube

Ведущая музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Яна Чурикова высказалась о современной версии проекта «Новая Фабрика звезд» на канале ТНТ. В новом выпуске шоу «Фабрика с Яной Чу», доступном на YouTube, она выразила мнение, что в новом шоу осталась только концепция исполнения песен со звездами.

«От старой доброй "Фабрики" здесь есть только концепция исполнения со звездой — участник, свежий, неотесанный, маленький, ничего не умеющий, поет типа со звездой», — высказалась Чурикова о новом проекте.

При этом ведущая добавила, что неправильно сравнивать новую версию шоу со старой. По ее словам, 2000-е годы были временем легендарных телепроектов, и старая «Фабрика звезд» являлась одним из них.

Ведущая также назвала современную аудиторию «перекормленной» из-за огромного количества телевизионных шоу. «Это новое зрелище, поэтому просто нужно подходить к этому продукту как к ребенку своего времени. Ребенку времени, когда контента дофига, когда люди уже видели все», — поделилась она мнением о «Новой Фабрике звезд».

Премьера реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» состоялась в начале марта на канале ТНТ. Ведущими стали Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Анна Хилькевич. Телеканал ТНТ объявил о перезапуске «Фабрики звезд» в октябре 2023 года.

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      Олег Давыдов
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