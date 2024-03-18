Женщина сдала анализ ДНК и узнала о своем «собачьем» прошлом

CBS News: канадка сдала ДНК-тест и узнала, что она на 25 процентов лабрадор

Жительница канадского Торонто, журналист Кристина Хагер решила проверить популярную в стране услугу по определению пород собак с помощью ДНК-теста, и оказалась обескуражена результатом. Об этом пишет CBS News.

Репортер отослала по почте мазок, взятый из ее рта, в компанию DNA My Dog. Спустя некоторое время ей пришел ответ, что она на 40 процентов происходит от аляскинского маламута, на 35 процентов — от шарпея, еще на 25 процентов она лабрадор. Лаборатория, изучавшая генетический материал, отказалась от ответа

Уточняется, что всего репортер пыталась проверить честность трех организаций. Американо-австралийская Orivet ответила, что лаборант не смог из представленного образца определить породу. Базирующаяся в Вашингтоне Wisdom Panel заявила, что полученный образец «не содержит достаточного количества ДНК для получения достоверного результата».

