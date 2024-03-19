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16:42, 19 марта 2024Россия

56-летний россиянин обстрелял из ружья шпицев соседа из-за громкого лая

Shot: житель Курской области ранил из ружья шпица соседа из-за громкого лая

Фото: Brandon Tran / Unsplash

Житель Курской области обстрелял из ружья пятерых соседских шпицев из-за неприязни: животные якобы громко лаяли и мешали ему. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

В беседе с изданием хозяин пострадавших пояснил, что в один из вечеров он вернулся домой и увидел, как шпицы с ужасом в глазах прятались по участку, а одна из собак лежала в крови.

Россиянину, который повез раненого любимца в клинику, показали застрявшую пулю в позвоночнике животного. Шпиц выжил, но у него отказали задние лапы.

Расправу над собаками учинил 56-летний сосед мужчины. Ему и раньше не нравились домашние питомцы. В день происшествия соседа напрягло то, что его облаяли через забор, когда он, выпивши, решил помыть окна у себя в доме. Мужчина достал ружье и стал палить по испуганным шпицам, которые разбежались, пытаясь спастись.

Такую версию он сам озвучил полицейским после того, как хозяин питомцев написал на него заявление с просьбой привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.

Найти оружие, из которого велась атака на шпицев, не смогли. В возбуждении уголовного дела жителю Курской области отказали. Однако тот не намерен сдаваться и обратился в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина раскодировался и учинил расправу над попугаем жены.

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      Анна Щербакова
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