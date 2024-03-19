Байден пообещал незамедлительно подписать проект финансирования правительства

Байден заявил, что незамедлительно подпишет проект финансирования правительства

Президент США Джо Байден пообещал, что незамедлительно подпишет проект финансирования американского правительства после принятия его Конгрессом. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Мы пришли к соглашению с лидерами Конгресса о дальнейших действиях по оставшимся законопроектам о финансировании на весь год. Палата представителей и Сенат сейчас работают над завершением пакета мер, который можно будет быстро представить на рассмотрение, и я немедленно его подпишу», — заявил американский президент.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании ряда структур федерального правительства до конца сентября текущего года. Он предусматривает выделение более 450 миллиардов долларов на финансирование отдельных ведомств, в частности, министерств сельского хозяйства, юстиции, транспорта, торговли и энергетики.