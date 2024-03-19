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17:18, 19 марта 2024Мир

Байден пообещал незамедлительно подписать проект финансирования правительства

Байден заявил, что незамедлительно подпишет проект финансирования правительства

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден пообещал, что незамедлительно подпишет проект финансирования американского правительства после принятия его Конгрессом. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Мы пришли к соглашению с лидерами Конгресса о дальнейших действиях по оставшимся законопроектам о финансировании на весь год. Палата представителей и Сенат сейчас работают над завершением пакета мер, который можно будет быстро представить на рассмотрение, и я немедленно его подпишу», — заявил американский президент.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании ряда структур федерального правительства до конца сентября текущего года. Он предусматривает выделение более 450 миллиардов долларов на финансирование отдельных ведомств, в частности, министерств сельского хозяйства, юстиции, транспорта, торговли и энергетики.

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      Семен Александров
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