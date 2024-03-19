Белый дом обвинил Трампа в антисемитизме из-за слов о евреях-демократах

Newsweek: Белый дом осудил слова Трампа о евреях-демократах за антисемитизм

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс обвинил экс-президента США Дональда Трампа в антисемитизме из-за его слов об американских евреях, поддерживающих Демократическую партию США. Об этом он сообщил в заявлении для Newsweek.

«Президент США Джо Байден не оставляет безнаказанной гнусную и неистовую антисемитскую риторику. (...) Нет никакого оправдания распространению токсичных, ложных стереотипов, угрожающих согражданам», — заявил Бейтс.

Заместитель пресс-секретаря также осудил распространяющиеся антисемитские настроения и призвал политиков «назвать ненависть тем, чем она является, и объединить американцев против нее».

Высказывание Бейтса было сделано в ответ на слова Трампа о том, что евреи-сторонники Демократической партии «ненавидят свою религию» и «все, что связано с Израилем», так как демократы, по мнению экс-президента, «ненавидят Израиль». Заявление было сделано Трампом 18 марта.