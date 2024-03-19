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17:56, 19 марта 2024Экономика

«Черноголовка» купила заводы Heinz по производству детского питания

«Черноголовка» завершила покупку бизнеса детского питания Kraft Heinz в России

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Группа компаний «Черноголовка» завершила оформление сделки по покупке бизнеса компании Kraft Heinz в России по производству детского питания. Об этом со ссылкой на пресс-релиз российской компании пишет «Интерфакс».

Покупателем активов стала холдинговая компания группы АО «Аквалайф ресурс». Фирма стала новым собственником двух комбинатов детского питания, в Иванове и Георгиевске (Ставропольский край). Компания не раскрывает сумму сделки.

На заводе в Иванове выпускают детское пюре в стеклянной и мягкой упаковке, а также жидкие молочные каши. Предприятие может производить более 20 тысяч тонн готовой продукции в год. Георгиевский комбинат (ООО «Хайнц Георгиевск») выпускает молочные и безмолочные сухие каши, мощность двух производственных линий площадки — 12 тысяч тонн продукции в год.

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Генеральный директор «Черноголовки» Наталия Сахнина подчеркнула, что компания сохранит рабочие места на предприятиях. Новый владелец планирует вывести на российский рынок новый бренд детского питания, он будет представлен партнерам и ретейлерам уже этой весной. При этом продукция под брендом Heinz будет производиться еще полгода для обеспечения плавного перехода.

В июле 2023 года компания «Аквалайф ресурс» купила российские активы американской корпорации Kellogg’s. Таким образом, Kellogg’s, являющаяся производителем чипсов Pringles, окончательно ушла с российского рынка. Компания приняла это решение, так как считает нецелесообразным сохранение производства в стране.

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