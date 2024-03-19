В отношении 18-летнего россиянина возбудили дело за обстрел электричек

В Екатеринбурге возбудили дело в отношении юноши, обстрелявшего электрички

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя за обстрел электричек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Юноше вменяется часть 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. По предварительным данным, он открыл стрельбу по окнам электропоездов. В этот момент с ним был 17-летний товарищ, теперь он проходит по делу в качестве свидетеля.

Молодые люди дали признательные показания и пояснили, что стреляли ради забавы из пневматического оружия, которое купили на одном из маркетплейсов.

Инцидент произошел вечером 16 марта. В полицию обратилась дежурная по железнодорожной станции и сообщила, что на остановочном пункте Чапаевская неизвестные обстреляли два пригородных электропоезда. Пассажиры не пострадали, на стеклопакетах трех вагонов правоохранители зафиксировали трещины. Причиненный ущерб собственник оценил на сумму более 200 тысяч рублей.