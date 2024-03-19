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16:09, 19 марта 2024Силовые структуры

ФСБ задержала готовившего теракт жителя Крыма

В Севастополе ФСБ задержала жителя, заложившего взрывчатку около жилого дома

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали 29-летнего жителя за попытку устроить теракт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 11 марта мужчина заложил взрывчатку на газовую трубу около подъезда многоэтажного дома. Взрывная волна, по плану задержанного, должна была дойти до квартиры, в которой проживал российский военный.

Действия мужчины пресекли правоохранители, его задержали. Предварительно установлено, что ранее он служил в Военно-морских силах Украины, а после присоединения Крыма к России остался на полуострове. За это мужчину включили в списки сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Задержанному грозит до 20 лет заключения.

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      Илона Палей
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