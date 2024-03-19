Назван неожиданный способ сделать секс ярче и чувственнее

Секс-эксперт Анна Ричардс призвала на время отказаться от проникающего секса, чтобы сделать интимную жизнь ярче и чувственнее. Ее совет приводит Daily Star.

Ричардс объяснила неожиданную рекомендацию тем, что самые сильные впечатления можно получить, если внести в привычную рутину что-то новое. В случае с сексом она назвала самым простым способом добиться ощущения новизны — это научиться наслаждаться прелюдией и не ждать, что она приведет к непосредственно половому контакту.

«Разумеется, это не значит, что пары никогда не должны заниматься сексом, но на какое-то время полезно сосредоточиться на том, чтобы доставить друг другу удовольствие, используя другие методы», — объяснила она.

Ричардс уточнила, что хорошая прелюдия может включать массаж, эротические игры, использование секс-игрушек, а также действия, которые возбуждают не только тело, но и ум — пикантные сообщения и приятные слова. «Пусть этот новый, более медленный подход начнется где-нибудь за пределами спальни, где вы ограничены в чувственных прикосновениях, зато можете затронуть менее известные эрогенные зоны тела, такие как шея, уши, волосы. Все это помогает создать момент», — считает эксперт.

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