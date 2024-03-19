На Украине анонсировали получение «критически нужных» боеприпасов

Министр обороны Украины Умеров: ВСУ получат нужные боеприпасы и ракеты для ПВО

Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам заседания контактной группы по поддержке Украины заявил, что Киев получит артиллерийские боеприпасы и больше ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Умеров подчеркнул, что боеприпасы стали главной темой заседания. По его словам, партнеры передадут Киеву пакеты помощи, в которые войдут артиллерийские снаряды 155 миллиметров, 152 миллиметра и 105 миллиметров

Глава Минобороны Украины отметил, что еще ряд стран стали членами коалиции дронов и сделали взносы. Первые поставки беспилотников Киев получит уже в марте.

«Помочь закрыть наше небо должны также F-16. Мы активно работаем со всеми партнерами: США, Дания, Бельгия, Нидерланды, Румыния и другими, чтобы самолеты были в Украине как можно быстрее», — заключил Умеров.

Ранее Умеров заявил, что половина переданного Киеву оружия не поставляется своевременно. Он подчеркнул, что западные страны должны обеспечивать своевременную поставку, иначе Украина вновь потеряет территории.