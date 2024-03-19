Отказ от мяса назвали разрушительным для мозга

Нутрициолог Ид назвала отказ от мяса разрушительным для мозга

Употребление в пищу мяса критически важно для ментального и физического здоровья, уверена нутрициолог, автор книг о диетах Джорджия Ив. Отказ от мяса она назвала разрушительным для мозга в беседе с KIRO News Radio.

По словам Ив, вегетарианство может нанести вред мозгу, и не только из-за дефицита белка. «Дело не в белке, а во всех остальных питательных веществах, содержащихся в мясе. Веганская и вегетарианская диеты могут обеспечить человека нужным объемом белка при аккуратном планировании рациона», — уточнила она, предложив в качестве источников белка чечевицу и брокколи.

Однако только в мясе, отметила Ив, содержатся все нужные человеческому организму питательные вещества в подходящей для него форме — среди них витамин B12, жирные омега-3 кислоты, цинк, холин, железо и йод. «Это также самая безопасная для уровней сахара и инсулина еда», — заключила она.

Ранее диетолог Лорна Драйвер-Дэвис назвала правила питания при эндометриозе. По словам специалистки, в состав такой диеты обязательно должно входить много рыбы.