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03:33, 19 марта 2024Мир

Потерявший связь американский БПЛА совершил аварийную посадку в Польше

Генштаб Польши: потерявший связь БПЛА MQ-9 Reaper США совершил аварийную посадку

Фото: Leah Millis / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper ВВС США, потерявший связь с базой, находясь над польским аэродромом, совершил аварийную посадку на северо-западе страны. Это произошло после 02:00 по московскому времени, об этом сообщили в Генштабе Польши.

Дрон приземлился «в соответствии с процедурами» в «оцепленной незаселенной местности». Теперь это место вместе с беспилотником охраняется спецслужбами, военная жандармерия проводит проверку.

Ранее сообщалось, что военные США, дислоцированные на базе в районе города Мирославец на северо-западе Польши, потеряли связь со своим разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 Reaper. В сообщении уточнялось, что инцидент произошел во время плановых учений, и БПЛА не имел вооружений.

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      Александра Синицына
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