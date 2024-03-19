Разрыв цен жилья на стадиях строительства и завершения стал минимальным за 5 лет

Разрыв цен жилья на стадии котлована и почти построенного составил 15,9 %

В первом квартале 2024 года разрыв цен между жильем на стадиях строительства и завершения в Москве оказался минимальным за последние пять лет и составил 15,9 процента. Об этом со ссылкой на аналитиков компании «Метриум» сообщает газета «Коммерсантъ».

Эксперты отметили, что стоимость квадратного метра в новостройках на этапе котлована и квартир в только что построенных домах в старой Москве находится на уровне в 449,1 тысячи и 534,1 тысячи рублей соответственно. Для сравнения, в аналогичный период 2023 года разница цен составляла 32,3 процента, в 2022-м — 25,1 процента, в 2021-м — 28,5 процента, в 2020-м — 30,5 процента, а в 2019-м — 35,3 процента.

Наименьший разрыв в стоимости недвижимости наблюдается в новостройках массового сегмента — там он составляет лишь 5,3 процента — 323,1 тысячи рублей за «квадрат» на котловане и 341,2 тысячи рублей за квадратный метр готового жилья. Специалисты отметили, что в прошлом году этот показатель находился на уровне в 20,3 процента. Что касается новостроек бизнес-класса, то разница между ценами на них составляет 9,7 процента, в премиум-классе — 8,8 процента, в элитном сегменте — 20,4 процента.

По словам управляющего партнера «Метриума» Руслана Сырцова, сокращения разрыва между ценами строящихся и уже сданных объектов вызвано подорожанием «первички» во второй половине прошлого года из-за роста ключевой ставки и ожидания сворачивания государственных программ по льготной ипотеке. Он добавил, что к началу 2024 года большая часть новостроек на стадии котлована продавалась без дисконта, однако сейчас цены стагнируют вслед за снижением спроса.

Среди других причин небольшой разницы в стоимости жилья на стадиях строительства и завершения коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев и исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский выделили переход на проектное финансирование, которое позволило нивелировать риски для покупателей, но вместе с тем у застройщиков пропала мотивация продавать недвижимость с большими скидками на раннем этапе строительства.

Мнения экспертов относительно того, как изменится разрыв в стоимости новостроек на этапе котлована и квартир в только что построенных домах разделились: гендиректор «Ricci | Жилая недвижимость» Екатерина Ломтева предполагает, что из-за сокращения нового объема в сегменте массового жилья средняя цена на котловане будет приближаться к ценам на готовую «первичку», однако разница все же будет сохраняться. Кирилл Холопик, напротив, ожидает, что разрыв будет увеличиваться, поскольку скорость продаж в 2024 году упала.