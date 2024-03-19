РИА Новости: средний чек россиян в барах вырос на 10 % в 2024 году

С начала 2024 года россияне стали больше тратить в барах, средний чек покупок в подобных заведениях в стране за этот период времени увеличился на 10 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и составил 1020 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков «МТС банка» и маркетплейса услуг YouDo.

Как уточнили эксперты, затраты россиян в ресторанах и заведениях фастфуда за этот период времени увеличился в меньшей степени — на 3 процента, до 1340 и 460 рублей соответственно. При этом суммарное количество транзакций в барах продемонстрировало наибольший прирост (плюс 39 процентов).

Показатель в заведениях фастфуда вырос на 26 процентов, а в ресторанах и кафе — на 17 процентов. В целом с начала 2024 года количество транзакций в заведениях общепита в стране увеличилось на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го, резюмировали аналитики.

В середине августа портал Picodi со ссылкой на статистические данные Euromonitor сообщил, что траты россиян на еду превысили аналогичные расходы американцев в пять раз. Аналитики подсчитали, что подобная статья расходов граждан РФ составляет почти треть (29 процентов) от всех затрат. По этому показателю Россия расположилась на 69-м месте в мировом списке.