Россиянин поссорился со знакомым и нанес ему 49 ударов ножом

Житель ЛНР нанес знакомому 49 ударов ножом во время ссоры, его задержали

Полицейские в Луганской народной республике (ЛНР) задержали местного жителя, который подозревается в расправе над знакомым во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по региону.

По данным ведомства, в правоохранительные органы 11 марта обратился 57-летний местный житель и сообщил, что нашел младшего брата без признаков жизни по месту его жительства. Нападавшего задержали спустя несколько часов.

В ходе допроса силовики установили, что злоумышленник поссорился со своим знакомым и нанес 49 ударов ножом в шею и голову оппонента. В отношении его возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, фигурант полностью признал вину. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее на Урале восьмиклассник пронес в школу нож и ранил им сверстника.