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03:42, 19 марта 2024Путешествия

Россиянка побывала в Дагестане и пожаловалась на грубость и плохой сервис

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российская туристка побывала в Дагестане и оказалась разочарована грубостью сотрудников отеля и плохим сервисом. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в номерах отеля «Абу-Даги» было уютно, однако во время пребывания там постояльцев никто не занимался уборкой. Кроме того, холодильник был сломан, а починить его так и не смогли, несмотря на неоднократные просьбы.

«Кстати, вода в отеле нам не подошла: мы покрылись прыщами через день. Даже не знаю, что еще могло стать причиной», — пожаловалась россиянка.

Кроме того, отметила она, рядом с отелем не было магазинов, из-за чего приходилось далеко ходить. «Отдых провели хорошо, но вот с отелем немножечко ошиблись, да и местность особо нас не впечатлила», — заключила автор.

Ранее российская путешественница побывала в Дагестане с мужем и сыном и описала поездку фразой «казалось, что я не в России». По словам туристки, они выбрали кавказскую республику для отпуска в целях экономии.

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      Зарина Дзагоева
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