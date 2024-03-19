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09:05, 19 марта 2024Ценности

Россиянки назвали самую привлекательную часть мужского тела с пирсингом

SOKOLOV: россиянки назвали пирсинг уха самым привлекательным у мужчин

Фото: Ian Gavan / Getty Images

Россиянки назвали самую привлекательную часть мужского тела с пирсингом. Соответствующее исследование дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного бренда SOKOLOV оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что большинству из 1200 опрошенных жителей страны старше 18 лет нравится наличие пирсинга у собеседника. Так, 90 процентов мужчин и 56 процентов женщин готовы вступить в отношения с партнером, обладающим данным аксессуаром.

При этом для женщин наиболее привлекательным у мужчин оказался пирсинг верхней части уха — за него отдали голоса 30 процентов респонденток. В свою очередь, второе место занял пирсинг брови, получив девять процентов. В то же время третью позицию разделили между собой индастриал, крыло носа и септум.

Согласно исследованию, более 65 процентов опрошенных мужчин и 74 процента женщин не имеют пирсинга на теле.

В феврале россияне назвали главную деталь, по которой они оценивают собеседника. Аналитики провели опрос среди 1650 респондентов из разных городов России и выяснили, что 93 процента опрошенных действительно оценивают людей по обуви и аксессуарам, в том числе по часам.

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      Алина Гостева
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