Туристы напали на полицейского в Таиланде и попали на видео

Thairath: двое туристов из Новой Зеландии напали на полицейского на Пхукете

В Таиланде двое туристов из Новой Зеландии напали на полицейского, который хотел выписать им штраф за неосторожное вождение. Драка попала на видео, которое публикует портал Thairath.

Инцидент произошел на Пхукете 16 марта. Хэмиш и Оскар Дэи ехали на мотоциклах с большой скоростью, и офицер полиции из местного участка попросил их остановиться. Новозеландцы проигнорировали требование, правоохранитель погнался за нарушителями и смог их остановить.

Иностранцы предложили ему взятку, но полицейский отказался и начал снимать происходящее на мобильный телефон. Тогда злоумышленники повалили его на землю и отобрали пистолет. В процессе потасовки прозвучал выстрел, но пуля никого не задела.

Вскоре другие сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали новозеландцев. Пострадавшего доставили в больницу с легкими травмами. Туристам предъявили обвинения по пяти статьям, власти рассматривают возможность отозвать их визы и внести мужчин в черный список, чтобы они больше не смогли вернуться в Таиланд.