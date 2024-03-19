Умер легендарный спортивный комментатор Василий Уткин. За что его обожала и ненавидела вся Россия?

Mash: журналист Василий Уткин скончался от тромбоэмболии легочной артерии

Известный российский спортивный журналист Василий Уткин скончался на 53-м году жизни. Новость, которую первоначально опубликовал в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов, позднее подтвердил и дополнил Mash. По данным издания, причиной смерти Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии.

Уткин больше 30 лет боролся с лишним весом

Как сообщила Baza, врачам кардиологического отделения столичной больницы имени Пирогова, куда поступил журналист, удалось реанимировать Уткина после остановки кровообращения на фоне острой сосудистой недостаточности. Вскоре кровообращение снова остановилось, и в этот раз Уткина уже не спасли.

О проблемах известного комментатора со здоровьем сообщали и раньше. В сентябре 2023 года журналисты Mash писали, что у Уткина диагностирован атеросклероз. К тому моменту его вес перевалил за 200 килограммов. При этом сам он признавался, что сбросил за всю жизнь не менее 350 килограммов, так и не сумев, впрочем, решить проблему.

Осенью 2023 года Уткин весил не менее 200 килограммов Кадр: Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе»

«Сладкого я почти не ем. Если бы я ел еще и сладкое, я бы уже лопнул. Я просто из тех, кто заедает стресс. Ну и бухал, конечно, некоторое время», — говорил Уткин в 2018 году, описывая свое расставание с девушкой, которая впоследствии стала женой экс-футболиста ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича.

Проблемы со здоровьем Уткина не стали сюрпризом для тех, кто следил за его деятельностью в последние десятилетия. Например, его конференция на одном из спортивных ресурсов в прошлом десятилетии была посвящена не только постам о футболе, но и кулинарным рецептам, причем не всегда полезным. Уткин часто иронизировал над своим лишним весом, а 6 марта, в свой последний день рождения, выложил пост в своем Telegram-канале, в котором намекнул на готовность бороться с ожирением.

«Убедили, начинаю», — написал журналист, прикрепив фото с изображением глиняной статуэтки в виде человека, который сам от себя откалывает лишний вес.

Уткин открыто выступал против властей и скандалил с коллегами

В последние годы, особенно после ухода с телевидения, Уткин нередко скандалил с коллегами. Саркастичная манера подачи мнения когда-то сделала его одним из наиболее выдающихся постсоветских спортивных комментаторов и иконой жанра. По той же причине доставалось любым онлайн-оппонентам журналиста.

Наиболее громким оказался скандал с телеведущим Владимиром Соловьевым в апреле 2020 года. Изначально Уткина разочаровала необходимость вынужденно проводить время дома в период пандемии коронавируса и при этом оплачивать коммунальные платежи, размер которых увеличился. Соловьев в ответ назвал Уткина психически больным человеком. Последовавший за этим обмен оскорблениями закончился обещанием Соловьева, что он при встрече «разок врежет Уткину, как бьют мерзкую жалкую скотину». Комментатор парировал тем, что при встрече с «мерзкой карлицей» будет «держать руки за спиной», а также предрек ведущему инсульт.

У Василия Уткина были сложные отношения с коллегами и непримиримые — с властями Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В многочисленных интервью на оппозиционных площадках Уткин в той же едкой манере критиковал действующие российские власти, а также принимаемые ими решения, в 2010-х — посещал мероприятия оппозиции. Эти высказывания стали ключевыми для восприятия журналиста россиянами после окончания им активной фазы телевизионной карьеры. Впрочем, это не мешало ему всегда пытаться отстаивать российских спортсменов.

«Когда спорт был "вне политики"? Да никогда. Вне политики только физкультура во дворе, воркаут и бег трусцой в парке, да и то там можно получить по морде, затеяв неправильно-политический разговор», — сокрушался Уткин вскоре после бана российского спорта из-за начала специальной военной операции (СВО).

Уткин построил лучшую спортивную редакцию страны, но не сработался с Канделаки

Путь Уткина начинался вовсе не в спортивной журналистике, а в политической, когда в 1989 году он пришел в программу «Взгляд». Этому посвящен последний пост Уткина в Telegram — журналист порадовался 35-летию с начала своей карьеры. Однако затем судьба занесла его на только образованный НТВ, что и изменило спортивную журналистику России. Свой первый репортаж он провел в 1996 году.

В 1990-х и 2000-х Уткин был лицом передачи «Футбольный клуб», получил за свои репортажи премию ТЭФИ, комментировал ключевые футбольные события — финальные матчи Лиги чемпионов и чемпионатов Европы. Сотрудничал и с печатными медиа, в том числе «Ъ» и «Газетой.ру». Голос Уткина действительно был знаком даже тем, кто никогда не интересовался футболом.

Тем не менее провокативная модель работы Уткина нравилась не всем. В 2001 году он даже пережил покушение, когда неизвестные напали на него с отверткой, переделанной в заточку. Журналист получил ранения, но выжил, а нападавших так и не нашли.

В первой половине 2010-х Уткин стал главным редактором всех спортивных телеканалов «НТВ-Плюс», однако затем было принято решение о закрытии проектов и создании на их базе «Матч ТВ». Сработаться с тогдашней главой канала Тиной Канделаки он не смог. Сначала был публичный конфликт, в ходе которого комментатора назвали «жиробасом», затем он был выведен за штат, а потом и вовсе покинул канал, хотя его зарплата, по собственному признанию, достигала 600 тысяч рублей.

Я не очень сожалею по этому поводу: очень много нового узнал и попробовал, доволен и образом жизни, и количеством работы, и качеством оплаты этой работы. Мне жаль только, что я не могу заниматься любимым делом — тем, к которому, как я, видимо, небезосновательно думал, у меня есть некое призвание Василий Уткин спортивный журналист

В последние годы Уткин вел свой YouTube-канал, но главной страстью в его жизни стал собственный футбольный клуб. «Эгриси» — небольшая поначалу любительская команда, участвовавшая в различных столичных соревнованиях, а потом доросшая до медиафутбольной лиги. В ближайших соревнованиях спортсмены уже пообещали в память об Уткине «показать свой максимум».

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«Так многие отвечают, наверное, но у меня мама в прошлом году много болела. Очень хочу, чтобы она оправилась окончательно от этих дел», — ответил Уткин в 2018 году на вопрос о своих мечтах. Спустя шесть лет 79-летняя женщина узнала о смерти своего сына из СМИ.