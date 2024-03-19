В Белгороде закрыли рестораны «Вкусно — и точка»

Рестораны «Вкусно — и точка» в Белгороде закрыли для безопасности сотрудников

Рестораны сети «Вкусно — и точка» в Белгороде временно закрыли. Об этом со ссылкой на представителей сети общепита сообщает РИА Новости.

Решение закрыть заведения продиктовано заботой о безопасности работников и гостей.

«Все сотрудники продолжат получать заработную плату в соответствии с действующим законодательством РФ», — отметили в пресс-службе.

Также временно прекратить доставку продуктов решила сеть магазинов ВкусВилл. Компания отключит эту опцию до 20 марта, при этом розничные точки продолжат работу в штатном режиме, сообщили представители компании.

Утром 19 марта Украина атаковала Белгород и Белгородский район из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в поселке Разумное пострадали две женщины и подросток, который частично лишился руки. Позднее в интернете появились кадры с горящими машинами и поврежденным жилым домом.