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10:38, 19 марта 2024Бывший СССР

В Казахстане прошли учения в Каспийском море с кораблями и авиацией

Минобороны Казахстана: в Каспийском море прошли учения с кораблями и авиацией

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

В Казахстане прошли командно-штабные учения в Каспийском море с участием кораблей военно-морских сил, пограничной службы Комитета национальной безопасности по Мангистауской области и военной авиации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана, передает ТАСС.

Учения провели для улучшения координации и практических навыков управления частями военно-морских сил и департамента пограничной службы, а также повышение боеготовности личного состава.

В маневрах приняли участие ракетно-артиллерийские корабли «Казахстан», «Сарыарка», «Мангистау», минно-тральный корабль «Алатау», противодиверсионные катера «Сергек», «Кайсар» военно-морских сил, суда пограничной службы и военная авиация.

Число участников учений превысило тысячу человек. «В рамках учений отрабатывались вопросы по защите и обороне морской экономической деятельности в казахстанском секторе Каспийского моря», — говорится в сообщении.

Также в 2024 году в Казахстане в рамках мероприятий боевой подготовки пройдут крупномасштабные военные учения с участием Азербайджана и стран Средней Азии: Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. «Для нас чрезвычайно важно сохранение дружественных отношений между братскими народами», — заявил министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.

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      Алевтина Запольская
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