В России студентам-медикам захотели разрешить проходить практику в зоне СВО

«Ведомости»: студентам-медикам захотели разрешить проходить практику в зоне СВО

Минздрав России прорабатывает возможность прохождения студентами-медиками практики в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе министерства, пишут «Ведомости».

«Вопрос о том, чтобы засчитывать в практику работу в зоне спецоперации и прифронтовых госпиталях тем студентам-медикам, которые поехали туда в качестве добровольцев, в настоящий момент прорабатывается», — сообщили там.

В свою очередь, в Минобрнауки добавили, что конкретные изменения в документах, которые необходимы для такого нововведения, еще предстоит определить. Ведомство будет участвовать в проработке этого вопроса.

С таким предложением ранее выступила сопредседатель избирательного штаба президента Владимира Путина, главный врач столичной городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Она озвучила главе государству запрос российских и иностранных студентов медвузов на прохождение летней практики в зоне СВО и прифронтовых госпиталях. Она рассказала, что студенты отправляются туда как волонтеры, но университеты не засчитывают это как практику. Путин в ответ на это пообещал разрешить любые бюрократические вопросы.