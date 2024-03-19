В Стамбуле открыли четвертую за месяц линию метро

В турецком Стамбуле открыли четвертую за месяц линию метро

В крупнейшем городе Турции, Стамбуле, открыли еще одну линию метро. Новая ветка стала четвертой за месяц, передает РИА Новости.

В понедельник, 18 марта, был введен в эксплуатацию маршрут между станциями Бахарие и Атакей на линии метро M9. Эта ветка располагается в европейской части Стамбула.

Отмечается, что в конце марта в турецком городе пройдут выборы мэра. На этом фоне разгораются скандалы, кому именно жители Стамбула должны быть благодарны за обновление метрополитена: мэрии или центральным властям Турции.

Сейчас мэром Стамбула является оппозиционный политик Экрем Имамоглу. На предстоящих выборах с ним будет конкурировать Мурат Курум, протеже действующего главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Результаты прошлых выборов мэра Стамбула были отменены после того, как Имамоглу обошел по голосам кандидата от партии Эрдогана. Однако действующий мэр все же победил при повторном голосовании.