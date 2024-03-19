Взорвавшего петарду на избирательном участке россиянина отправили под арест

В Тобольске жителя отправили под арест за взрыв петарды на избирательном участке

Тобольский городской суд отправил под домашний арест 22-летнего местного жителя, взорвавшего на избирательном участке петарду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области.

Под арестом молодой человек будет находиться до 15 мая. Его обвиняют в преступлении по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

Из материалов дела следует, что 15 марта фигурант в тамбуре здания, где был расположен избирательный участок, при помощи зажигалки активировал петарду. В результате он был травмирован, окружающие не пострадали.

В ходе предварительного следствия молодой человек рассказал, что совершил свои действия после того, как взял кредит под воздействием мошенников. Они похитили у фигуранта около двух миллионов рублей.